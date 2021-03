Charlotte Gaccio dépitée : elle espère fêter ses 20 ans de couple avec son mari dignement...

A 33 ans, Charlotte Gaccio est une femme comblée par la vie. Elle fête ses 19 ans d'amour avec son mari, Sébastien Pons. Malgré la pandémie, elle compte bien marquer le coup de ce bel événement. Elle l'a évoqué sur Instagram.

Ce mardi 16 mars 2021, la fille de Michèle Bernier a donc posté un selfie d'elle avec son amoureux. Ils sont masqués pour se protéger du coronavirus. En légende, elle écrit : "L'amour au temps du corona, part 2. L'année dernière, pour notre anniversaire d'amoureux, on a eu la chance de pouvoir aller se confiner à la campagne, en se disant que notre resto en amoureux, ce serait pour l'année prochaine. Parce qu'il y a un an, on ne pouvait pas imaginer que la vraie vie n'aurait pas repris son cours et que ce foutu covid ne nous lâcherait pas la grappe. Et puis nous voilà, mars 2021, qui a un peu le même goût que mars 2020, l'espoir en moins. Ce sera encore un anniversaire à la maison, nos 19 ans de love. J'espère que pour nos 20 ans, on pourra fêter ça dignement !!!! #anniversary #love #amoureuxmasqués #lamourautempsducorona #19years #stillgoingstrong #myfirstmylastmyeverything."