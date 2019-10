Michèle Bernier partage une photo de ses enfants, rare apparition d'Enzo

"On est une famille de koalas", déclarait Charlotte Gaccio, la fille de Michèle Bernier, en décembre 2018 dans Une ambition intime. Le clan, en effet, est soudé, et l'actrice l'a prouvé une nouvelle fois en partageant avec ses presque 23 000 abonnés Instagram une photo de ses enfants.

"Merci mes enfants d'être aussi merveilleux !!!!", a tout simplement mais amoureusement déclaré Michèle Bernier en légende d'une image montrant sa fille Charlotte (31 ans) complice avec son frère Enzo (22 ans). La star de la série à succès La Stagiaire (sur France 3) n'a toutefois pas précisé pourquoi elle avait soudainement voulu leur rendre ce bel hommage. Michèle Bernier, dont les enfants sont nés de sa relation terminée avec Bruno Gaccio, est d'ordinaire plus généreuse en photos et confidences sur sa fille que sur son fils, discret.

"Charlotte dit qu'on est des koalas et c'est vrai. On est ensemble. Avec Charlotte, on finit la même phrase. Quand je suis avec Enzo, je sais qu'on va rire de la même chose. C'est un truc de dingue et ça a toujours été comme ça. C'est passionnel", ajoutait Michèle Bernier dans Une ambition intime.

Mardi 1er octobre, Charlotte Gaccio était invitée de l'émission C à vous pour évoquer le documentaire Pourquoi nous détestent-ils ? diffusé sur Planète+. Comme sa célèbre maman, elle a des kilos en trop et elle assume totalement. Malheureusement, elle est victime de grossophobie et se plaint des mauvais scénarios qu'elle reçoit. "C'est souvent la grosse célibataire, seule, dépressive, voire vierge à 35 ans parce que personne n'a jamais voulu d'elle. Ou alors avec une sexualité complètement exacerbée et les seins dehors en permanence. Ce sont deux gros clichés", a-t-elle rétorqué. Mère et fille ont aussi en commun un sacré franc-parler !