Charlotte Gaccio et son mari Sébastien Pons complices pour le retour du Roi Lion au théâtre

Un parterre de personnalités était là pour la grande première de la pièce Le Roi Lion, une comédie musicale tirée du classique de Disney, le jeudi 11 novembre 2021 au théâtre Mogador à Paris. Personne ne voulait manquer le grand retour du musical, quinze ans après sa première édition française qui avait décroché trois Molières.

Jeudi, des personnalités telles que Arthur De Bok, Laurent Bentata, Hélène Etzi, présidente de The Walt Disney Company France, Kévin Razy, Sofia Essaïdi, Daniela Lumbroso, Jean-Marc Dumontet, Nicoletta, Léna Situations, Dove Attia, Rokhaya Diallo, Enora Malagré, Antoine de Maximy, Thomas Valentin, Nicole Croisille, Julie Taymor, Victoria Montfort, Lola Dubini, Christelle Chollet, Laurent Petitguillaume, Zabou Breitman, Jean-Philippe Janssens, Catherine Marchal, Catherine Jacob, Virginie Lemoine, Jérôme Anthony, Pierre-Jean Chalençon, Claudia Tagbo, Firmine Richard, Marion Posta, Maxime Guény, Catherine Arditi, Daniel Levi ou encore Elisa Tovati étaient présentes.

Plusieurs de ces célébrités étaient venus accompagnés, à l'image de Charlotte Gaccio et de son mari Sébastien Pons, ou encore Richard Orlinski et sa compagne Elisa Bachir Bey, Marie-Laure Augry et son mari Jean-Pierre Gautier, Elizabeth Bourgine et son fils Jules Miesch et même Nadège Beausson-Diagne et son mari Geoffroy Jeff Tekeyan.

Pour cette nouvelle édition du Roi Lion, Simba est incarné par Gwendal Marimoutou (ex The Voice). Il évolue auprès d'une équipe de cinquante artistes, chanteurs et danseurs, qui redonnent vie à des personnages comme Nala, Pumba, Timon, Mufasa ou encore Rafiki. L'occasion de répéter les dix-sept chansons du film culte.