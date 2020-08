Beyoncé : Entourée de sa fille Blue Ivy et de stars pour Brown Skin Girl

Après avoir diffusé son projet vidéo-musical Black is King sur Disney +, la chanteuse Beyoncé propose désormais à ses fans le clip de la chanson Brown Skin Girl. Mis en ligne sur Youtube le 24 août, il a été vu près de 3 millions de fois. On y retrouve de nombreuses stars mais aussi la fille aînée de l'artiste.

Le titre Brown Skin Girl est une collaboration de Beyoncé avec Saint Jhn et Wizkid. On pouvait le découvrir l'an dernier sur le disque The Lion King : The Gift et le magazine Billboard l'avait alors classé à la 68e place des meilleures chansons de 2019. Il bénéficie désormais d'un clip d'un peu plus de 6 minutes dans lequel plusieurs femmes noires apparaissent pour représenter l'éventail "de toutes les nuances de bruns", comme l'a expliqué la superstar américaine de 38 ans lors d'une interview pour l'émission Good Morning America. "Nous voulions que chaque personne soit filmée sous une lumière majestueuse... Il était important que nous soyons toutes là-dedans ensemble, et que nous nous célébrions toutes les unes les autres", a-t-elle ajouté.

Dans ce clip, Beyoncé fait notamment intervenir sa fille Blue Ivy (8 ans, fruit de son mariage avec Jay Z), déjà à ses côtés dans Blue en 2013. On retrouve aussi son ancienne complice des Destiny's Child la chanteuse Kelly Rowland ou encore le mannequin Naomi Campbell, l'actrice Lupita Nyong'o ainsi que sa maman Tina Knowles-Lawson. Le clip, très travaillé, met largement les femmes en valeur et dévoile tous les types de beauté, de style... Une nouvelle fois, la chanteuse poursuit son engagement dans le mouvement women's empowerment ainsi que dans la représentation positive de la communauté noire.