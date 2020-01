Beyoncé : Son père rend hommage à Blue Ivy sur Instagram

Papi gâteau, Mathew Knowles a célébré l'anniversaire de sa petite-fille Blue Ivy le 8 janvier 2020. Le père de Beyoncé Knowles, âgé de 67 ans, a publié une jolie photographie de sa petite-fille à l'occasion de son 8e anniversaire.

Sur Instagram, il écrit :"Joyeux anniversaire à ma jolie petite-fille aînée Blue Ivy". Habillée avec un top orange vif et une jupe à motifs cerises, Blue pose souriante devant un mur de la même tonalité que ses vêtements. Comme quoi, la fille de la chanteuse et de son mari Jay-Z (50 ans) a déjà le sens du show et de la mise en scène. Très ressemblante avec sa maman, la petite fille a bien grandi et devient une jolie demoiselle. Une publication likée déjà par plus de 138 000 abonnés, tous conquis devant la beauté de Blue Ivy : "Elle est tellement belle !", "On dirait sa maman au même âge !" ou "Elle est magnifique", peut-on lire.