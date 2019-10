Beyoncé : Dépistée après l'annonce du cancer du sein de son père

Dans l'émission matinale Good Morning America, Mathew Knowles dévoilait souffrir d'un cancer très rare chez les hommes : celui du sein. Dans son interview, l'homme de 67 ans ajoutait que ses enfants avaient malheureusement entre 50 et 70% de chances de développer la même maladie. Sa fille, Beyoncé, a donc passé un test.

Comme le rapporte le site TMZ, les nouvelles sont rassurantes pour les enfants de Mathew Knowles. Celui-ci a révélé que Beyoncé (38 ans) et sa soeur la chanteuse Solange (33 ans) avaient été dépistées négatives : elles ne sont pas porteuses du gène BRCA2 prédisposant aux cancers du sein et des ovaires notamment. Le patriarche est soulagé, car, de son côté de la famille, le risque de cancer est très important, plusieurs membres ayant été touchés.

Dans son interview à GMA, Mathew Knowles avait indiqué qu'il avait pris connaissance de son cancer du sein après avoir remarqué des petites taches de sang sur ses vêtements plusieurs jours de suite. Une échographie et une biopsie avaient confirmé le cancer du sein. "Les premiers appels que j'ai passés ont été pour mes enfants et mon ancienne épouse Tina. Ma femme Gena le savait déjà, elle m'accompagnait pendant les examens", avait-il déclaré. En juillet dernier, il a été opéré pour se faire retirer un sein et il doit subir une autre opération en janvier prochain. Cela devrait réduire à 2% ses chances de développer un nouveau cancer du sein.

Thomas Montet