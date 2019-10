Beyoncé : Son père a un cancer du sein, ses enfants courent un risque

Mathew Knowles, le papa de la célèbre chanteuse américaine Beyoncé Knowles, est atteint d'un cancer. Invité mercredi 2 octobre de la populaire émission matinale Good Morning America, diffusée sur la chaîne ABC, il a fait des confidences.

Interrogé par l'animateur Michael Strahan, le père de la chanteuse a donc révélé avoir un cancer du sein. Ce qui est très rare chez les hommes, avec seulement 1% de cette catégorie touché par un cancer de ce genre selon Le Quotidien du médecin. Le producteur de musique a expliqué comment il en avait pris connaissance. "Je m'en suis rendu compte parce que je porte des T-shirts blancs. J'ai eu des petites taches de sang dessus. Le premier jour, je me suis dit : 'Bon, d'accord, c'est rien... peut-être juste quelque chose qui a coulé sur mon T-shirt.' Le deuxième jour, j'ai constaté cela à nouveau et je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Puis, le troisième jour, j'étais en mode : 'Mais qu'est-ce que c'est que ça ?", a-t-il raconté.

Au bout de quelques jours, et après avoir évoqué ce problème avec sa femme qui lui a alors révélé avoir vu des taches de sang sur leurs draps, Mathew Knowles s'est immédiatement rendu chez le médecin, qui lui a prescrit une mammographie et un prélèvement de sang. Par la suite, il a été contraint de faire une échographie et une biopsie, laquelle a confirmé le cancer du sein. "Les premiers appels que j'ai passés ont été pour mes enfants et mon ancienne épouse Tina. Ma femme Gena le savait déjà, elle m'accompagnait pendant les examens", a-t-il relaté. En juillet dernier, il a été opéré et doit subir une autre opération en janvier prochain. Cela devrait réduire à 2% ses chances de développer un nouveau cancer du sein. "Mes enfants ont entre 50 et 70% de chances d'avoir le même gène et le même type de cancer du sein", a-t-il ajouté. Nul doute que ces derniers ne manqueront pas de se faire dépister.

Thomas Montet