Beyoncé : Adorables photos de famille avec Rumi et Sir... Blue Ivy a bien changé

L'année 2019 a été bien remplie pour Beyoncé. Dans une nouvelle vidéo best of publiée sur Instagram mercredi, la star a partagé quelques extraits de sa vie de famille avec Jay-Z et leurs trois enfants, Blue Ivy, Rumi et Sir.

C'est également en famille que la chanteuse de 38 ans a célébré le passage en 2020. Sur Instagram toujours, la rappeuse américaine Megan Thee Stallion a partagé deux photos de son réveillon passé avec Beyoncé et sa fille aîné Blue Ivy. Difficile alors de reconnaître la fillette avec ses cheveux lisses !

Dans une récente interview accordée au magazine Elle, Beyoncé s'est justement confiée sur sa vie de famille bien remplie : "Je crois que ce qui me stresse le plus, c'est de concilier travail et vie privée. Faire en sorte d'être là pour mes enfants – amener Blue à l'école, conduire Rumi et Sir à leurs différentes activités –, de rentrer à la maison à temps pour dîner avec ma famille, d'organiser mon agenda pour pouvoir passer des moments privilégiés avec mon mari, tout en dirigeant une entreprise. Ça peut être un vrai défi." Un défi visiblement réussi en 2019 !

