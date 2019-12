Beyoncé enceinte de son quatrième enfant ? Sa réponse cash aux rumeurs

À l'occasion de la sortie de sa nouvelle collection de vêtements sportswear Ivy Park, Beyoncé a accordé une nouvelle interview au magazine Elle américain du mois de janvier 2020, relayé dans l'édition française de ce 27 décembre. La star répond sans détour aux vives rumeurs qui la disent enceinte de son quatrième enfant.

L'interprète de 38 ans affirme détester répondre à la question "Vous êtes enceinte ?" : "Qu'on foute la paix à mes ovaires !" Grâce à son mari Jay-Z, Beyoncé est maman de Blue Ivy, bientôt 8 ans, et des jumeaux Rumi et Sir, 2 ans. Une vie de famille bien remplie qu'elle tente de conjuguer au mieux avec sa carrière de chanteuse et de businesswoman : "Je crois que ce qui me stresse le plus, c'est de concilier travail et vie privée. Faire en sorte d'être là pour mes enfants – amener Blue à l'école, conduire Rumi et Sir à leurs différentes activités –, de rentrer à la maison à temps pour dîner avec ma famille, d'organiser mon agenda pour pouvoir passer des moments privilégiés avec mon mari, tout en dirigeant une entreprise. Ça peut être un vrai défi."