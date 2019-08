Beyoncé enceinte de son 4e enfant ? Les fans accumulent les preuves

On ne pourra pas accuser Beyoncé d'être une mauvaise mère pour sa tribu de trois enfants. Dernièrement, elle a carrément offert un rôle à sa fille Blue Ivy qui a fait une apparition très remarquée dans le clip de Spirit, titre issu de la bande-originale de la nouvelle version du Roi Lion. Une pierre qui vient s'ajouter à l'édifice professionnel de la fillette : elle avait déjà prêté sa voix à deux reprises, pour le titre Glory de papa et pour la chanson Blue de maman. Au mois de juillet, elle a aussi chanté, avec Wizkid et Saint Jhn, dans Brown Skin Girl et a été même créditée en tant que co-auteure. Niveau argent de poche, on doit donc être plutôt confortable.