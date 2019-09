Beyoncé : De jolies photos de famille avec les jumeaux Rumi et Sir dévoilées

Rares sont les apparitions de Rumi et Sir, 2 ans, les jumeaux de Beyoncé et Jay-Z. A l'occasion de son 38e anniversaire, célébré le 4 septembre 2019, la chanteuse s'est saisie de son site officiel pour partager des photos des temps forts de l'année écoulée. En soirée, en studio, en réunion, tantôt en paillettes et plumes, tantôt au naturel en vacances... La star a notamment dévoilé des clichés de famille inédits.

Sur une photo datant d'octobre 2018, Beyoncé apparaît avec ses cadets dans les bras, déguisés pour Halloween : haut-de-forme, robe longue en dentelle, foulard élimé, petites lunettes rondes et large croix autour du cou... Un look 90's inspiré de la comédienne américaine Lisa Bonet. Dans un tout autre style, Rumi et Sir sont quant à eux vêtus de tenues imprimées. Un déguisement tellement réussi que même Zoë Kravitz, la fille de Lisa Bonet et Lenny Kravitz, en a été bluffée sur Instagram : "Mais... Est-ce-que Beyoncé est aussi ma maman maintenant ou... ?"