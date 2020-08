Beyoncé : Blue Ivy et Rumi lui volent la vedette dans Black Is King

Avec Black is King (Disney+), Beyoncé dédie un impressionnant spectacle à Sir, son fils. On comprend pourquoi par la suite : Blue Ivy apparaît de nombreuses fois dans le film et sa petite soeur Rumi une fois. Dans ce film musical de 95 minutes - écrit, réalisé et produit par Beyoncé -, l'artiste américaine célèbre la culture noire à travers l'Histoire.

Dans plusieurs scènes du film, on peut découvrir des caméos de Blue Ivy. Danse, chant, présence... La fillette de 8 ans a définitivement appris de la meilleure. Une scène a surtout marqué les internautes, où Beyoncé réunit trois générations de femmes sur une photo avec sa mère, Tina Knowles, elle-même, Blue Ivy et Rumi (3 ans), sans son frère jumeau, Sir.

"Ma petite-fille pourrait bien faire ma taille quand je la reverrai. Elle est tellement grande, ses jambes sont immenses et elle n'a que 8 ans. Les jambes de Rumi sont longues aussi", a tendrement écrit Tina Knowles sur Instagram, partageant cette jolie photo de famille.

Beyoncé n'a pas fait intervenir que sa famille dans Black is King. Après un duo de haute voltige avec son mari Jay-Z dans Mood 4 Eva, Pharrell Williams, Salatiel, Lupita Nyong'o, Naomi Campbell et Kelly Rowland font des apparition.

Mélangeant musique et cinéma, Black is King narre l'histoire d'un jeune souverain guidé par ses ancêtres et son parcours initiatique. Ce film raconte surtout "une histoire sur la façon dont des personnes mises de côté et brisées représentent un extraordinaire cadeau et une proposition pour l'avenir", comme cela a été expliqué dans un communiqué. "Les événements de 2020 ont rendu le message et le point de vue du film encore plus pertinents, puisque les gens tout autour du monde s'engagent dans ce voyage qui restera historique", avait annoncé Beyoncé sur Instagram.