Beyoncé : Sa fille Blue Ivy, fan impressionnée par LeBron James

The show must go on, a chanté le groupe Queen en 1991 ! Toujours endeuillée par la mort de Kobe Bryant, la NBA a repris ses droits. Dimanche, Jay-Z et sa fille Blue Ivy ont assisté à un choc opposant les deux équipes de Los Angeles. La star des Lakers, LeBron James, a rencontré sa jeune fan à l'issue de la rencontre...

Le derby de Los Angeles a eu lieu dimanche 8 mars 2020. Les Clippers ont reçu les Lakers dans leur antre commun du Staples Center. Plusieurs célébrités s'y sont rendues pour assister au match. Parmi elles figurait Jay-Z, accompagné de sa fille aînée de 8 ans, Blue Ivy.

Assis au premier rang (courtside en langage NBA), père et fille jouissaient de la meilleure vue possible sur parquet et ils ont suivi la rencontre avec attention. À l'issue du match, LeBron James a salué son ami Jay-Z et Blue Ivy. Timide et impressionnée par l'athlète, la petite a tout de même eu une brève conversation avec lui.

Les Lakers ont battu leurs adversaires sur le score de 112 à 103. LeBron James, deuxième meilleur marqueur de son équipe, a inscrit 28 points.