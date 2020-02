Beyoncé assise pour l'hymne national au Super Bowl : Jay-Z s'explique

"Ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivés, on s'est assis, et là, le spectacle va commencer. Ma femme était avec moi et elle me dit, 'Je connais cette sensation.' Elle est super nerveuse parce qu'elle a déjà joué à des Super Bowls avant. Pas moi. Donc on arrive et on devient immédiatement des artistes... Est-ce que le micro est allumé ? Est-ce que son volume était trop bas au début ?", poursuit Jay-Z.

Il ajoute : "Pendant qu'on est assis, on discute de la performance et, juste après ça, Demi [Lovato] arrive et on se dit qu'elle est super belle, on parle de sa voix et de ce qu'elle traverse, de sa vie. On était tellement fiers qu'elle soit sur scène. Et quand c'était fini, mon téléphone sonne, et on me dit, 'Tu sais que tu ne t'es pas levé [pour l'hymne national]. J'ai répondu 'Quoi ?'." Enfin, Jay-Z confie qu'il n'aurait jamais orchestré un acte aussi controversé en présence de sa fille.

"Blue [Ivy] était juste à côté de nous, nous n'aurions pas fait ça à Blue et ne l'aurions pas mise exprès dans cette position délicate. Et pour ceux qui la connaissent... si on lui avait dit qu'on allait faire quelque chose comme ça, vous l'auriez vu en train de m'attaquer 100 fois, explique-t-il au sujet de sa fille de 8 ans. C'est le genre d'enfant qui monte en voiture, ferme la porte et demande 'On est arrivés, papa ?' Elle aurait dit, 'À quelle heure [on s'assied] ? Est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait maintenant ?"

Le label RocNation fondé par Jay-Z s'est associé à la NFL pour gérer l'expérience en marge des matchs de football. Ce sont eux qui ont choisi les artistes qui ont animé le Super Bowl LIV, à savoir Demi Lovato, Shakira, Jennifer Lopez et leurs invités, Bad Bunny et J Balvin.

Ainsi, la rencontre a honoré la communauté sud-américaine, prise à partie par Donald Trump tout au long de sa campagne présidentielle et de son mandat à la Maison Blanche.