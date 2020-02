Jennifer Lopez au Super Bowl : 10 heures et une escorte pour la maquiller

Pas moins de dix heures ont été nécessaires pour réaliser la mise en beauté de Jennifer Lopez avant qu'elle ne se produise lors de la mi-temps du Super Bowl. Un temps record qu'a expliqué son maquilleur de longue date, Scott Barnes, le temps d'une interview accordée à l'édition américaine du magazine Elle le 3 février 2020.

C'est une véritable performance qu'a offerte la chanteuse dimanche soir lors de cet événement sportif incontournable outre-Atlantique. Après une première partie effectuée par Shakira, J-Lo a pris le relais sur la scène du Hard Rock Stadium de Miami, à grands coups de déhanchés, de jetés de crinière et de tours de pole dance. Un spectacle démesuré qui s'est également joué en coulisses et ce, durant un temps record : "Nous avons commencé à 10h du matin et sommes allés chez Jennifer vers 10h30. Elle répétait, on a fait des essayages, et on a commencé les ongles, puis les cheveux, et ensuite le maquillage", a expliqué le maquilleur qui s'occupe de la star depuis plus de vingt ans.