Peter Lindbergh : Mort du photographe à l'âge de 74 ans

Ses flashs ne crépiteront plus jamais au rythme des talons hauts. Le photographe allemand Peter Lindbergh est mort à l'âge de 74 ans, comme l'a annoncé sa famille à l'AFP, le mercredi 4 septembre 2019. Il laisse derrière lui son épouse, Petra Sedlaczek, sa première épouse Astrid, quatre fils (Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph) et sept petits-enfants. Mais c'est aussi une multitude de modèles qui le pleurent aujourd'hui. Né à Lezno en Pologne en 1944, l'artiste s'était rapidement fait un nom dans le milieu de la mode en le sublimant. Il avait notamment lancé ce que l'on appelle désormais "l'ère des super modèles".

Son idéalisation de la gent féminine l'aura mené aux sommets. Reconnu pour son travail pour Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, adoubé par Anna Wintour, il avait révolutionné les standards de beauté en imposant des images d'une simplicité déconcertante. "Le Vogue américain n'arrêtait pas de m'appeler et de me demander de travailler avec eux, mais j'avais toujours refusé, racontait Peter Lindbergh à Lens Culture. En y repensant, dire 'non' à Alexander Liberman [le directeur artistique, NDLR] était un choix plutôt risqué, mais je m'en fichais parce que le stéréotype de la femme que véhiculait la mode ne m'intéressait pas."