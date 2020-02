Super Bowl LIV : Jay-Z et Beyoncé controversés

La tradition veut que toute la nation se lève durant cet hymne et les spectateurs du stade de Miami n'ont pas fait exception. Sauf que Jay-Z et Beyoncé sont restés assis et cela n'a pas manqué d'être remarqué. Shocking ! Le couple qui pèse le plus dans l'industrie musicale a pris la décision controversée de ne pas prendre part à ce moment profondément patriote.

C'est d'autant plus étonnant que Jay-Z vient tout juste de sceller un très juteux partenariat avec la ligue nationale de football américain, la NFL. En effet le rappeur était le coproducteur de la fameuse mi-temps du match durant laquelle Shakira et Jennifer Lopez ont fait un show millimétré. Par ailleurs, Roc Nation, son label, a signé un deal avec la NFL qui lui permet de sélectionner les artistes pour les performances majeures de la ligue.

Soutien à Colin Kaepernick

L'explication la plus plausible réside dans le fait que Jay-Z a décidé de montrer publiquement son soutien à Colin Kaepernick, après avoir été accusé de l'avoir trahi. Retour en 2016, le quarterback Colin Kaepernick refuse de se tenir debout lors de l'hymne américain en début de saison en signe de protestation contre la politique de Donald Trump. "Je ne vais pas me lever pour montrer de la fierté à un drapeau pour un pays qui opprime les noirs et les gens de couleur. Pour moi, c'est plus grand que le football et ce serait égoïste de ma part de regarder de l'autre côté. Il y a des cadavres dans la rue et des gens payés pour ne pas punir les meurtres." L'image devient virale et certains joueurs décident de l'imiter. Sauf que voilà, Kaepernick ne rejouera jamais au football américain. Les équipes lui tournent le dos, il ne reçoit aucune proposition. En septembre 2017, le président américain Donald Trump s'en prend même personnellement à lui en le traitant de fils de p***.