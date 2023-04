Beyoncé, Rihanna et Gilles Lellouche tous là ! Jay Z en concert à la fondation Louis Vuitton, détails de la soirée événement

Une soirée mémorable ! Ce vendredi 14 avril 2023, un concert exceptionnel a été organisé au sein de l'auditorium de la Fondation Louis Vuitton (16e arrondissement de Paris) pour l'exposition Basquiat x Warhol, à quatre mains. En effet, le rappeur américain Jay Z a proposé une prestation sensationnelle devant un parterre de célébrités. Pour l'occasion, sa femme, Beyoncé a fait le voyage. À ses côtés, Rihanna, enceinte de son deuxième enfant et son compagne Asap Rocky. Pharrell Williams, tout de cuir vêtu, était bien évidemment présent, lui qui est aujourd'hui le directeur créatif de la maison Louis Vuitton. L'humoriste Chris Rock se trouvait également aux côtés des spectateurs.

De nombreuses célébrités se sont déhanchées !

Du côté des FrançaisGilles Lellouche, Patrick Bruel , Vincent Lacoste ou encore Jonathan Cohen étaient présents dans la fosse, comme le rapporte Le Parisien. Bernard Arnault, PDG de LVMH, n'a lui aussi pas manqué cette soirée évènement organisée dans les murs de la fondation qui lui appartiennent.

Une ambiance survoltée qui a trouvé son point d'orgue quand Jay-Z a pris le micro pour s'adresser à la foule. "Quelle belle soirée, j'ai senti beaucoup d'amour ce soir. Quand vous vivez dans le passé, quand on regarde en arrière, vers ceux qui nous ont quittés, on peut être triste, quand on regarde l'avenir, on peut être inquiet, mais quand on vit le présent, on est en paix. Ce soir j'ai vécu le moment présent avec vous". Et il y en a une qui s'est clairement éclatée : la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, qui a été filmée en train de se déhancher. Une séquence qui ne cesse de faire le tour de la Toile depuis et d'être commentées.