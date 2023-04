Diaporama : Beyoncé, Rihanna et Gilles Lellouche tous là ! Jay Z en concert à la fondation Louis Vuitton, détails de la soirée événement

1 / 16 Beyoncé, Rihanna et Gilles Lellouche tous là ! Jay Z en concert à la fondation Louis Vuitton, détails de la soirée événement

2 / 16 Une soirée mémorable ! Ce vendredi, un concert exceptionnel a été organisé au sein de l'auditorium de la Fondation Louis Vuitton pour l'exposition Basquiat x Warhol, à quatre mains. © BestImage, AMPAS via Grosby

3 / 16 En effet, le rappeur américain Jay Z a proposé une prestation sensationnelle devant un parterre de célébrités. Beyonce fête ses Grammys avec son mari Jay Z. © BestImage, Backgrid UK

4 / 16 Pour l'occasion, sa femme, Beyoncé a fait le voyage. Beyonce fête ses Grammys avec son mari Jay Z. © BestImage, Backgrid UK

5 / 16 À ses côtés, Rihanna, enceinte et son compagne Asap Rocky. Rihanna, enceinte de son deuxième enfant et son compagnon ASAP Rocky font du shopping à Los Angeles le 15 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA

6 / 16 Du côté des frenchies, Gilles Lellouche était présent. Gilles Lellouche lors de l'avant-première du film Je verrai toujours vos visages au cinéma UGC Normandie à Paris le 14 mars 2023. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC

7 / 16 Patrick Bruel a lui aussi réservé sa place de concert. Rencontre entre le chanteur Patrick Bruel et 300 enfants et jeunes de la diversité des quartiers de Bruxelles, à Koekelberg, Belgique, le 30 mars 2023.. Il s'agit d'une initiative du programme de prévention et de lutte contre l'échec et le décrochage "Une étoile, un destin". L'échange portera sur la vertu des livres et de la lecture pour les enfants. Ce sera aussi l'occasion pour les participants de rendre hommage aux victimes du harcèlement scolaire, puisque 200 jeunes ont chanté la chanson " Qui a le Droit " à l'arrivée de l'invité. Deux jeunes filles interpréte également la chanson "l'Instit, le professeur". © Philip Reynaers/Photonews/Bestimage © BestImage, Photonews

8 / 16 Le nouveau directeur créatif des collections homme de Louis Vuitton, Pharrell Williams au photocall du défilé Moncler The Art of Genius lors de la Fashion Week de Londres (LFW) au Chiltern Firehouse à Londres, Royaume Uni, le 20 février 2023. Photocall of the "Moncler" show during London Fashion Week (LFW) at the Chiltern Firehouse in London on February 20, 2023. © BestImage, Backgrid UK

9 / 16 Chris Rock - Les célébrités assistent à la soirée d'inauguration du magasin "Cult Gaia" à New York, le 8 février 2023. © BestImage, The ImageDirect

10 / 16 Vincent Lacoste - Personnalités à la première du film "Le lycéen" au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles à Paris. Le 17 novembre 2022 © Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF

11 / 16 Jonathan Cohen à l'avant-première du film "Asterix et Obelix: L'Empire du Milieu" au cinéma Pathé La Joliette à Marseille, France, le 28 janvier 2023. © Jean-René Santini/Bestimage © BestImage, Jean-René Santini/

12 / 16 Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture à la sortie du conseil des ministres, au palais de l'Elysée, à Paris, France, le 4 avril 2023. © Stéphane Lemouton/Bestimage Exit from the French Ministers Council at the Elysée Palace, in Paris, France, on April 4, 2023. © BestImage, Stephane Lemouton

14 / 16 Rihanna (enceinte) et Asap Rocky sont allés dîner en famille avec leur fils au restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica le 5 avril 2023. © BestImage, Backgrid USA

15 / 16 Beyonce et son mari Jay-Z lors de la 94ème Cérémonie des Oscars à Los Angeles. Le 27 mars 2022 © BestImage, Backgrid UK/