Beyoncé époustouflante : arrivée en retard, colère des fans mais record pulvérisé aux Grammy Awards !

La chanteuse américaine Beyoncé Knowles est devenue ce dimanche 5 février 2023 l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards, à Los Angeles. Une nouvelle qui a confirmé, si besoin en était, son statut de Queen, mais qui ne s'est pas accompagnée du prix tant convoité de meilleur album. Cette récompense est revenue à la pop star britannique scintillante Harry Styles. Pourtant, ce dernier n'était pas le favori puisqu'Adele et son disque 30 étaient en lice.

Avec quatre récompenses, Beyoncé, qui a sorti l'été dernier son dernier album Renaissance, un opus aux accents dance, house et disco, compte désormais 32 gramophones dans son armoire, soit un de plus que le chef d'orchestre Georg Solti.

En récupérant son trophée de meilleur album dance/électronique, sublime dans sa robe argentée à traîne signée Gucci, elle a rendu hommage à Dieu ainsi que ses parents, son époux Jay-Z - présent et très ému - et leurs trois enfants Blue Ivy, Rumi et Sir. "J'essaye de ne pas être trop émue", a-t-elle lancé, remerciant tour à tour ses parents, son "magnifique mari" et ses "trois beaux enfants" et "la communauté queer" qui l'a toujours soutenue. Arrivée un peu en retard à cause des embouteillages, "Queen B" n'était pas encore là qu'un premier gramophone lui était destiné, celui de la meilleure chanson R&B pour Cuff it.