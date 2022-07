Beyonce au naturel : Rare et touchante photo de ses 3 enfants réunis, la chanteuse leur fait une belle déclaration

Le rappeur, qui partage la vie de Beyoncé depuis 2002, n'est d'ailleurs pas sur la photo avec leurs enfants. Mais pas de quoi avoir peur : dans le message qui suit les photos, la chanteuse le remercie tout autant que ses bambins. "Je veux adresser un remerciement spécial à Rumi, Sir et Blue pour m'avoir permis de prendre de l'espace, pour la créativité et l'inspiration", a-t-elle d'abord écrit, avant de poursuivre : "Et un merci spécial à mon magnifique mari, ma muse, qui m'a soutenue pendant toutes ces nuits en studio".

Pour information, Renaissance est le 7ème album studio de Beyoncé, le premier depuis Lemonade en 2016. Sorti officiellement ce vendredi matin, il a fuité cette nuit, une mésaventure qui n'a pas empêché ses millions de fans de le télécharger à l'horaire prévu.

Touchée par ce geste, la chanteuse s'est fendue d'un deuxième message : "Alors l'album a fuité et vous avez tous attendu jusqu'à sa réelle sortie pour en profiter tous ensemble. Je n'ai jamais vu une telle chose et je ne peux pas vous remercier assez pour votre amour et votre protection. [...] Merci pour votre soutien inconditionnel, merci pour votre patience. On va prendre notre temps et profiter de la musique, désormais. Je continuerai à vous donner le maximum et je ferai de mon mieux pour vous apporter de la joie".