Beyoncé : A seulement 10 ans, sa fille Blue Ivy est son sosie !

Également très fier de sa petite-fille, le père de Beyoncé, Matthew Knowles avait aussi évoqué la grande ressemblance entre Beyoncé et sa fille Blue lors d'une interview à Us Weekly en mars 2018. "Elle me fait beaucoup penser à Beyoncé lorsqu'elle avait son âge (...) Blue Ivy est une star. C'est tout simplement une star. Je le vois".

Pour rappel, Beyoncé et Jay Z sont les parents de trois enfants : Blue Ivy et les jumeaux Rumi et Sir (4 ans). Très jeune, l'ainée du couple Carter a co-écrit le titre Brown Skin Girl et l'a même interprété avec sa mère. La fillette a également déjà foulé le tapis rouge des MTV VMA en 2016, alors qu'elle était âgée de 5 ans, mais aussi le red carpet de la première du film Le Roi Lion en 2019. Elle a même remporté l'Ashford & Simpson Songwriter's Award, un prix consacré aux auteurs de chansons, aux Soul Train Awards, pour le titre Brown Skin Girl en 2019.