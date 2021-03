Grammy Awards : La fille de Beyoncé, Blue Ivy, entre dans l'Histoire...

Dimanche soir, Beyoncé est un peu plus entrée dans la légende ! Sa fille de 9 ans, Blue Ivy, y a également inscrit son nom. Elle est devenue une des plus jeunes lauréates de l'histoire des Grammy Awards...

La 63e édition des Grammy Awards a eu lieu ce dimanche 14 mars 2021, au Los Angeles Convention Center. Pandémie de Covid-19 et interdiction de larges rassemblements obligent, seuls quelques nommés et remettants ont assisté à la cérémonie. Beyoncé était de la partie et a remporté 4 trophées dans les catégories Meilleure performance de R&B pour le titre Black Parade, Meilleure performance de rap et Meilleure chanson de rap pour Savage Remix (un titre de Megan Thee Stallion feat. Beyoncé) et enfin Meilleur clip, pour Brown Skin Girl.

Brown Skin Girl est un extrait de l'album The Lion King: The Gift, sorti pour le film Le Roi Lion. Beyoncé, sa fille Blue Ivy et les chanteurs Wizkid et Saint Jhn (prononcé Saint John) en sont les interprètes. Cette participation, assortie d'une figuration très remarquée dans le clip, permet à Blue Ivy de faire partie des artistes récompensés du Grammy.

Ainsi, elle devient la deuxième plus jeune lauréate du prestigieux award de l'histoire. La première, Leah Peasall, avait 8 ans quand l'album O Brother, Where Art Thou?, nommé d'après le film du même nom dont il est la bande originale, fut sacré Album de l'année en 2002. Leah et son groupe, The Peasall Sisters, comptaient parmi les interprètes de l'opus.