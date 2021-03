Grammy Awards 2021 : Billie Eilish, Beyoncé et Taylor Swift reines de la soirée, palmarès et records

Les femmes ont régné en maître, le 14 mars 2021, lors de la 63 édition des Grammy Awards. Un an après que la culture soit passée sous silence, en tout cas en salle de spectacles, les plus grands artistes américains se sont retrouvés à Los Angeles en respectant de strictes précautions sanitaires. En conservant leurs masques, en gardant une certaine distance, les nommés et quelques invités ont peuplé l'extérieur du Staples Center afin de chanter, enfin, et de recevoir quelques récompenses.

Cette année a été celle des jolis records. Le nom de Beyoncé Knowles a été inscrit à quatre reprises dans le palmarès 2021, dans les catégories Meilleur clip, Meilleure performance R&B, Meilleure chanson rap et Meilleure performance rap. Queen B était donc la reine de cette 63e cérémonie après avoir livré un visual album très engagé en 2020, Black is king, disponible sur Disney+. "En tant qu'artiste, je considère que c'est mon travail, notre travail à tous, d'être le reflet de notre époque, a-t-elle déclaré émue. Je voulais soutenir, encourager, célébrer toutes les reines et les rois noirs qui continuent à m'inspirer et à inspirer le monde entier."

Avec 28 Grammy Awards en poche, au total, Beyoncé est entrée dans l'histoire de la cérémonie musicale en battant le record pour une artiste féminine dans la compétition, et celui pour un chanteur homme ou femme. Pas loin derrière elle pour cette année 2021, la petite nouvelle - mais déjà iconique - Meghan Thee Stallion, a dégoté trois prix dont deux partagés avec l'ancienne Destiny's Child pour leur performance commune dans Savage. Queen B lui a remis un de ces trophées en main propre. Depuis le sacre de Lauryn Hill en 1999, aucune artiste catégorisée rap n'avait reçu le prestigieux prix de la Révélation de l'année.

Côté records, on note également celui de Taylor Swift, première artiste féminine à décrocher à trois reprises le Grammy de l'album de l'année - cette fois-ci pour son sublime Folklore -, ce qui la met à égalité avec des légendes telles que Frank Sinatra ou Stevie Wonder. Billie Eilish a, quant à elle, été récompensée pour "l'enregistrement de l'année" pour la deuxième année consécutive.

Grammy Awards 2021, le palmarès complet

• Album de l'année : Folklore, Taylor Swift

• Enregistrement de l'année : Everything I Wanted, Billie Eilish

• Chanson de l'année : I Can't Breathe, Dernst Emile II, H.E.R. et Tiara Thomas

• Révélation de l'année : Megan Thee Stallion

• Meilleur clip : Brown Skin Girl, Beyoncé

• Meilleur album pop vocal : Future Nostalgia, Dua Lipa

• Meilleure performance pop solo : Watermelon Sugar, Harry Styles

• Meilleure performance pop par un duo/groupe : Rain On Me, Lady Gaga et Ariana Grande

• Meilleur album de R&B : Bigger Love, John Legend

• Meilleure chanson de R&B : Better Than I Imagine, Robert Glasper, Meshell Ndegeocello et Gabriella Wilson

• Meilleure performance R&B : Black Parade, Beyoncé

• Meilleur album de R&B progressif : It Is What It Is, Thundercat

• Meilleure performance R&B traditionnel : Anything for You, Ledisi

• Meilleur album de rock : The New Abnormal, The Strokes

• Meilleure chanson de rock : Stay High, Brittany Howard

• Meilleure performance rock : Shameika, Fiona Apple

• Meilleur album de rap : King's Disease, Nas

• Meilleure chanson de rap : Savage, Meghan Thee Stallion, Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe et Anthony White

• Meilleure performance rap : Savage, Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

• Meilleur album de country : Wildcard, Miranda Lambert

• Meilleure chanson de country : Crowded Table, Brandi Carlile, Natalie Hemby et Lori McKenna

• Meilleure performance country par un duo/groupe : 10 000 Hours, Dan + Shay et Justin Bieber

• Meilleur album latino urbain ou de pop : YHLQMDLG, Bad Bunny

• Meilleur album dance/électro : Bubba, Kaytranada