Billie Eilish terrifiée : un fan obsessionnel la harcèle, la justice intervient

Un album récompensé à cinq reprises, une chanson dans le prochain film de la saga James Bond... on oublierait facilement que Billie Eilish n'a que 18 ans. Et forcément, quand elle a vu que l'un de ses fans devenait un peu trop obsessionnel, la – très – jeune chanteuse a commencé à se faire du mouron. Selon les informations de TMZ, un certain Prenell Rousseau, 24 ans, s'est rendu au domicile familial de son idole à sept reprises en l'espace de quelques jours, tant et si bien qu'une ordonnance restrictive a été requise pour l'empêcher de recommencer.

L'histoire a débuté la semaine dernière, le lundi 4 mai 2020. Prenell Rousseau a sonné à la porte l'air de rien pour demander s'il s'agissait bien de la maison de Billie Eilish. Face à la réponse négative de Patrick O'Connell, le papa de la chanteuse, le fauteur de trouble n'a pas baissé les bras. Il a retenté sa chance aux alentours de 21h. "Alors que nous attendions les agents de sécurité, Mr Rousseau est resté sur notre porche, explique-t-elle dans le document rempli auprès de la cour. Il s'est assis et a commencé à lire un livre, tout en débutant une sorte de monologue. Mon père lui a demandé de nombreuses fois de quitter les lieux, mais il a refusé."

Le coronavirus ne l'empêchera visiblement pas de rencontrer sa star favorite. Sur sept visites, cinq se sont faites sans masque et le jeune homme ne portait pas de gants quand il a essayé d'ouvrir la porte de la demeure ou quand il a pressé le bouton de la sonnette. Le problème, c'est qu'en Amérique, en période de pandémie du Covid-19, les individus qui se rendent coupables d'offenses non violentes comme celles-ci peuvent être appréhendés, mais pas retenus en détention – ce qui explique que, malgré les deux interventions des forces de police, il ait pu se rendre à nouveau sur les lieux. La suite de ses aventures judiciaires se déroulera le 1er juin 2020. En attendant, Prenell Rousseau a été renvoyé vers New York, sa ville de résidence, à l'aide d'un ticket de bus. Quel Bad Guy...