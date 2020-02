Billie Eilish : La jeune chanteuse se sent "haïe" à cause des réseaux sociaux

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en communion avec leurs fans. À cause d'eux, elles sont directement exposées aux critiques, moqueries et parfois insultes d'internautes malveillants. Billie Eilish en a fait la triste expérience et révèle : "Je me suis sentie haïe récemment."

Mardi 18 février 2020, Billie Eilish a assisté aux BRIT Awards 2020. L'événement a eu lieu à l'O2, à Londres. Accompagnée de son grand frère Finneas O'Connell et toute de Burberry vêtue, la chanteuse de 18 ans a ajouté à son palmarès le prix de Meilleur artiste féminin international, aux dépens d'Ariana Grande, Camila Cabello, Lana Del Rey et Lizzo. La chanteuse des Spice Girls, Mel C, lui a remis la récompense.

"Je veux juste dire une chose à laquelle j'ai pensé il y a deux secondes. Je me suis sentie haïe récemment. Et, quand j'étais sur scène et que je vous ai vus me sourire, ça m'a donné envie de pleurer", a déclaré Billie dans son discours de remerciement. La récente lauréate de quatre Grammy Awards a ainsi fait allusion aux commentaires dont elle fait l'objet sur les réseaux sociaux, des écrits parfois méchants qu'elle a arrêté de lire.

"Ça me gâchait la vie, avait confié Billie Eilish dans l'émission radio BBC Breakfast. Plus les trucs que tu fais sont cool, plus les gens te détestent. C'est dingue. Les internautes ne sont qu'une bande de trolls. Et le problème, c'est que [beaucoup de leurs commentaires, NDLR] sont drôles. Je crois que le problème est là, c'est pour ça que personne ne s'arrête, parce que c'est drôle." À la longue, l'adolescente aux cheveux verts pourrait, comme Selena Gomez, quitter complètement les réseaux sociaux.

Aux BRITs, Billie Eilish a également interprété la chanson No Time to Die, extraite de la bande originale du prochain James Bond. Mourir peut attendre sortira le 8 avril 2020.