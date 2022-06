Beyoncé : À 10 ans, sa fille Blue Ivy est son portrait craché

Les fans de Beyoncé et Jay Z en ont encore l'esprit tout chamboulé. Ce lundi 13 juin, le rappeur a fait une apparition très remarquée lors d'une finale de NBA à San Francisco. Il n'était pas venu avec Beyoncé, mais leur fille aînée Blue Ivy. Et autant dire que c'était tout comme.

Si dans ses jeunes années, la petite fille de 10 ans semblait avoir hérité du physique de son célèbre papa, la courbe s'est maintenant inversée. Blue Ivy était tout simplement la copie conforme de sa maman. En termes de style, on était plus sur du Jay Z : baskets, jogging, t-shirt et perfecto noir. Mais côté finitions et mise en beauté, la grande soeur de Sir Carter et Rumi a tout pris de Beyoncé. Ses cheveux frisés lâchés et ses grandes créoles dorées ont certes joué un rôle, mais le look ne fait pas tout, l'attitude aussi. Le Daily Mail s'est d'ailleurs amusé à comparer Blue Ivy lors de cette sortie avec un cliché de sa mère : le regard, la moue et la bouche, les traits sont exactement les mêmes.