Beyoncé : Ses jumeaux Sir et Rumi ont bien grandi

Blue Ivy, Sir et Rumi sont les trois enfants de Beyoncé et Jay-Z. Les deux stars sont en couple depuis 2002, année de la sortie de leur premier featuring sur la chanson 03 Bonnie & Clyde. Ils se sont mariés le 4 avril 2008 et ont depuis renouvelé leurs voeux en 2018, année de leurs noces d'étain, correspondant à 10 ans de mariage.

Beyoncé et Jay-Z ont récemment été aperçus au restaurant Giorgio Baldi, à Santa Monica. Ils y ont célébré la tenue des 63e Grammy Awards, où Beyoncé est devenue l'artiste la plus récompensée de l'histoire de la cérémonie. Le 15 mars 2021, Queen B en a reçu 4 de plus, dans les catégories Meilleure performance de R&B pour le titre Black Parade, Meilleure performance de rap et Meilleure chanson de rap pour Savage Remix (un titre de Megan Thee Stallion feat. Beyoncé) et enfin Meilleur clip, pour Brown Skin Girl.