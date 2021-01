Beyoncé : Nouvelles images de ses jumeaux Sir et Rumi, qui ont bien grandi !

L'année 2020 terminée, l'heure est venue d'en dresser le bilan ! Beyoncé dévoile le sien en images. Ses deux jumeaux, Sir et Rumi, y font une rare apparition.

Beyoncé compte près de 160 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle vidéo ce vendredi 1er janvier 2021, compilant les grands moments de son année. "2020 nous a divisés et nous a unis, écrit @beyonce en légende. Beaucoup ne pouvaient pas voir leurs proches et nous avons été touchés par de trop nombreuses pertes, mais nous étions unis par notre humanité. Pour moi, cette année était l'occasion de célébrer la joie, de courir après le bonheur et de vivre dans l'amour." Chez Beyoncé, l'amour commence chez ses enfants, Blue Ivy, Sir et Rumi. Les jumeaux de 3 ans (nés de son mariage avec Jay-Z) figurent dans le récap vidéo de leur maman. Les internautes ont évidemment remarqué à quel point ils avaient grandi et changé.



"Regardant vers l'avenir et priant pour de nouveaux commencements, mon souhait pour vous est que vous vous honoriez et honoriez ceux que vous aimez. Célébrer le fait d'être une personne importante qui continue à notre beau collectif. À une année 2021 meilleure et plus lumineuse !", conclue Beyoncé sur Instagram. Sa BeyHive s'est empressée de réagir à cette publication.