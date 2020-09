Beyoncé : Balade en yacht avec Jay-Z et leurs enfants, Blue Ivy, Sir et Rumi

En été, les stars partagent leurs plus belles photos de vacances sur les réseaux sociaux. Beyoncé s'est dispensée de cette pratique. Elle a tout de même profité de moments de détente en famille, comme d'une balade en bateau avec son mari Jay-Z et leurs trois enfants.

En jet privé, Beyoncé, Jay-Z et leurs bambins Blue Ivy, Sir et Rumi (8 et 2 ans) peuvent se rendre n'importe où. Ils ont choisi les Hamptons, dans l'État de New York, comme lieu de résidence estivale. La joyeuse bande, qui y a posé ses valises au mois de juin dernier, a été aperçue fin août, lors d'un après-midi sur l'eau. Beyoncé, Jay-Z, leurs enfants et quelques proches, dont le PDG de Twitter, Jack Dorsey, étaient à bord d'un yacht VanDutch.

En chemise blanche et short en jean, pieds nus et un bob sur la tête, Beyoncé portait une tenue décontractée pour cette nouvelle journée en famille. Elle a été photographiée portant sa fille Rumi, figurante star de son film Black Is King sorti sur Disney+. Sa fille aînée Blue Ivy, héroïne du clip de la chanson Brown Skin Girl, portait de longues tresses.

Ainsi, Beyoncé et Jay-Z ont inclus toute leur famille dans la lutte contre le racisme, réveillée par le meurtre de George Floyd, le 25 mai dernier à Minneapolis.

Depuis, les États-Unis et le monde ont pris connaissance de nouveaux cas dramatiques de violences policières. Le dernier en date a eu lieu à Kenosha, dans le Wisconsin. Jacob Blake, un père de famille noir américain de 29 ans, a reçu sept balles dans le dos par des agents de police. L'homme venait d'interrompre une altercation entre deux femmes et remontait dans son véhicule, où l'attendaient ses trois enfants.