Mort de George Floyd : Beyoncé monte au créneau, Taylor Swift aussi

Tué lors d'un contrôle de police par quatre officiers à Minneapolis, George Floyd (46 ans) est devenu le symbole du racisme et des discriminations sous-jacentes mais encore très présentes aux États-Unis. Partout sur les réseaux sociaux, les images de son meurtre ont été diffusées et ont révolté les peuples du monde entier. Depuis son assassinat, les américains ont décidé de se mobiliser et manifestent aux quatre coins du pays. L'officier qui a participé au meurtre de George, Derek Chauvin, a depuis été inculpé pour "homicide involontaire". Les trois autres agents impliqués dans le drame ont été (simplement) licenciés et des enquêtes fédérales et locales ont été ouvertes pour établir leur responsabilité. Des décisions incompréhensibles pour de nombreuses stars, dont Beyoncé qui a créé une pétition afin que tous ces officiers soient plus lourdement punis et qu'ils soient jugés pour homicide volontaire.

Nous ne pouvons pas normaliser cette douleur

Sur Instagram, l'interprète du titre XO a publié une vidéo dans laquelle elle inscrit le lien de sa pétition. Elle déclare également : "Nous avons besoin de justice pour George Floyd. Nous avons tous été témoins de son meurtre en plein jour. Nous sommes brisés, et écoeurés. Nous ne pouvons pas normaliser cette douleur (...) Nous ne voulons plus que des personnes de couleur soient considérées comme moins humaines, nous ne pouvons plus détourner le regard. George est de notre famille, et de notre humanité. Il est de notre famille parce qu'il est un citoyen Américain". Elle dénonce également "le racisme qui se propage aux États-Unis" et réclame la fin "des meurtres insensés d'êtres humains".