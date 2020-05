Madonna : Son fils David, 14 ans, se déchaîne contre le meurtre de George Floyd

Les images sont insoutenables. Filmée le lundi 25 mai 2020, la vidéo montrant en détail la mort de George Floyd a déclenché la rage, les larmes et un vent de révolte à travers la planète. Chez Madonna, en revanche, c'est en danse que l'on a pris part à l'insurrection populaire sur fond de violences policières et de crimes racistes. En réaction à la violence de la séquence, la chanteuse a filmé son fils adolescent, David Banda, 14 ans, se déchaînant sur les paroles de They don't care about us de Michael Jackson. "Puisque ce meurtre brutal a fait le tour du globe, mon enfant danse pour rendre hommage à George, à sa famille, et pour dénoncer tous les actes de discriminations qui ont lieu quotidiennement en Amérique", écrit-elle pour accompagner sa chorégraphie directement inspirée des mouvements du King of Pop.

Madonna a adopté David Banda au Malawi en 2006. Elle expliquait en 2019, au UK Times, que c'était lui, parmi tous ses enfants, qui avait "le plus hérité de son ADN". La chanteuse est également maman de Lourdes – 23 ans –, Rocco – 19 ans –, Mercy – 13 ans – et de jumelles de 7 ans, Estere et Stella. Malheureusement, l'instant familial qu'elle a partagé en l'honneur de George Floyd n'a pas vraiment trouvé un écho positif sur les réseaux sociaux. Au contraire, il lui a vite été reproché de "vivre en dehors de notre réalité" et d'être "dépassée". Lors de publications précédentes, Madonna s'était pourtant révoltée contre cet acte atroce. "Cet officier savait qu'il était filmé et l'a assassiné avec arrogance et fierté, avait-elle dénoncé. Il faut que cela cesse ! Tant que le racisme existe en Amérique, personne ne devrait être autorisé à porter une arme. Encore moins les policiers. Nique la police !"