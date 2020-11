The Weeknd : Fou de rage, son coup de gueule contre les Grammy Awards

The Weeknd est en colère ! En colère contre les Grammy Awards, qui l'ont snobé cette année malgré un album réussi. Le chanteur accuse l'organisation de la cérémonie de corruption et exige qu'elle fasse preuve de transparence.

The show must go on, malgré la pandémie de Covid-19 qui oblige les cérémonies de récompenses à s'adapter ! Mardi 24 novembre 2020, la Recording Academy a dévoilé les noms des nommés des 63e Grammy Awards. The Weeknd est absent de toutes les catégories. Le chanteur a poussé un coup de gueule sur Instagram, où il compte plus de 25 millions de followers.

"Les Grammy sont toujours corrompus. Vous devez la transparence à l'industrie [musicale, NDLR], à mes fans et à moi", a écrit @theweeknd le jour de l'annonce des nominations. Déçue de ne pas figurer parmi les potentiels lauréats, l'interprète de l'album After Hours a reçu le soutien d'internautes criant au vol.

The Weeknd possède 3 Grammy Awards. 2 remportés en 2016, et le dernier en 2018, pour le Meilleur album de R&B contemporain avec son précédent opus, Starboy.