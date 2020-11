Megan Fox en couple avec Machine Gun Kelly : sublime pour leur premier tapis rouge

La relation de Megan Fox et Machine Gun Kelly est suivie avec attention par leurs nombreux fans. Le couple a fait sa première apparition officielle le week-end dernier. Main dans la main pour leur premier tapis rouge, l'actrice et son amoureux ont sorti le grand jeu...

C'est au Microsoft Theatre, à Los Angeles, que Megan Fox et Machine Gun Kelly ont foulé leur premier red carpet à deux ! Ils ont assisté aux American Music Awards 2020, une cérémonie de récompenses sans public à cause de la pandémie de Covid-19 et de l'interdiction de rassemblement toujours en vigueur. Megan et MGK se sont quand même présentés aux photographes présents, la jolie brune habillée d'une robe Assi & Osta et son chéri blondinet d'une tenue Balmain, collection automne-hiver 2020-2021.

Megan Fox a également présenté la performance de son compagnon. Machine Gun Kelly a interprété les chansons Bloody Valentine et My Ex's Best Friend accompagné du batteur Travis Barker.