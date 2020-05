Megan Fox : Sensuelle au lit avec Machine Gun Kelly, son supposé nouveau chéri

La naissance de la rumeur

Toujours est-il que ces images devraient miner encore un peu plus ce pauvre Brian Austin Green. Si papa et maman se partagent la garde de leurs trois enfants – Noah, 7 ans, Bodhi, 6 ans et Journey, 3 ans –, dès qu'elle est libre, Megan Fox passerait des heures à roucouler avec son nouveau supposé partenaire. Elle a été aperçue en compagnie de Machine Gun Kelly, selon les informations de Just Jared, dans les rues de Los Angeles le 15 mai dernier. Or, depuis quelques temps, le jeune homme de 30 ans aurait choisi le quartier de Madame, Calabasas, pour faire son footing. Drôle de manière de lui courir après.

Ils ne sont qu'amis pour le moment

Depuis quelques temps, Brian Austin Green et Megan Fox se sont séparés de leurs alliances. Si les amoureux ont clairement du plomb dans l'aile, on déclare toujours chez E! News qu'ils prévoient "pas de divorcer pour le moment". D'ailleurs, en voyant des photographies de son épouse en compagnie de Machine Gun Kelly passer sur TMZ, l'ancien héros de la série Beverly Hills avait choisi de commenter l'événement dans son propre podcast, expliquant les difficultés qu'ils rencontraient actuellement. Quant à son rival, il ne semble pas le craindre le moins du monde. "Je ne l'ai jamais rencontré, mais Megan et moi en avons parlé, et ils ne sont qu'amis pour le moment, précise-t-il. De ce qu'elle a dit, c'est juste un mec gentil et authentique. Je fais confiance à son jugement [...] Je ne veux pas que les gens pensent qu'ils sont les méchants ou que je suis une victime de quelque manière que ce soit..."