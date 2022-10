Megan Fox transformée en Pamela Anderson pour Halloween : le résultat est bluffant !

Ce lundi 31 octobre a lieu la terrifiante fête d'Halloween partout dans le monde. Mais certains ont décidé de prendre un peu d'avance. C'est le cas de Megan Fox et de son compagnon, le chanteur Machine Gun Kelly alias MGK.

En effet, ce vendredi 28 octobre, les deux tourtereaux ont participé à la fête d'Halloween de la marque de tequila Casamigos à Beverly Hills. Megan Fox et Machine Gun Kelly ont essayé, à leur façon, de rendre hommage au couple de Pamela Anderson et Tommy Lee formé en 1995 et séparé en 1998. Ils ont ainsi imité le look qu'ils portaient lors de l'inauguration du Hard Rock Hotel & Casino à Las Vegas en 1995. Megan Fox a opté pour une robe en latex bicolore avec une perruque blonde tandis que Machine, lui, arborait un débardeur blanc accompagné d'un somptueux pantalon en cuir qui le rend très sexy ! Sans oublier les nombreux tatouages qui ornent ses bras.

Vous ne pourriez jamais être Tommy et Pam

Mais en plus de la tenue, Megan Fox et son compagnon ont essayé d'imiter les mimiques de l'ex-couple. En effet, ce samedi 29 octobre, les deux tourtereaux ont partagé sur Instagram quelques photos d'eux méconnaissables où ils se comparent traits pour traits à Pamela Anderson et Tommy Lee. En voyant ces clichés, on s'aperçoit que la ressemblance entre le couple actuel et le couple formé en 1995 est frappante !

"Mais ce sont des costumes", a écrit Megan Fox en légende de ces photos. Toutefois, à en croire les commentaires de certains abonnés, le déguisement de Megan Fox et de son chéri Machine ne remplace pas le couple original de Pamela et Tommy : "Vous deux vous ne pourriez jamais être Tommy et Pam", "Tommy & Pam pour toujours", "On dirait plus Megan. Pas Pamela", peut-on ainsi lire. Mais heureusement, d'autres abonnés de Megan Fox approuvent son nouveau look spécial Halloween : "Parfait", "J'adore ça", "Oh mon Dieu", "Magnifique". Tout ceci pourrait donner des idées de génie à celles et ceux qui fêteront Halloween !

D'ailleurs, Megan Fox et son compagnon ont fêté deux fois Halloween cette semaine : la première en Pamela Anderson et Tommy Lee et la seconde ce samedi 29 octobre cette fois en vampires !