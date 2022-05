Megan Fox torride : décolleté très généreux et robe fendue avec son fiancé Machine Gun Kelly

Cette fois, pas de scène ! Après leur léger (et mignon) accrochage sur le tapis rouge des Los Angeles Fashion Awards, Megan Fox et Machine Gun Kelly sont réapparus plus pimpants que jamais sous l'oeil des photographes.

Le couple souffle décidément le chaud et le froid. Tantôt boudeurs et distants, Megan Fox et Machine Gun Kelly sont cette fois restés bien collés l'un à l'autre lors de la présentation du film Good Mourning. La star de Transformers était, comme à son habitude, particulièrement sexy dans une robe corset qui moulait sa poitrine. Cette dernière, fendue au niveau des jambes, lui donnait également une vraie allure de femme fatale. Enfin la couleur rose de robe scintillante, créée par Philosophy Di Lorenzo Serafini, était assortie à son rouge à lèvres et complétait à merveille son look torride.

Machine Gun Kelly tout aussi stylé et élégant avait opté pour un impressionnant costume trois-pièces rose remontant façon col roulé. Un motif floral rouge et vert recouvrait entièrement la tenue du chanteur. Ce dernier, visiblement détendu, a profité du moment sur le tapis rouge pour s'allumer une cigarette roulée.

Good Mourning marque les premiers pas de Machine Gun Kelly en tant que réalisateur de cinéma. Un film dans lequel il tient également le rôle principal, celui de London Clash, un célèbre acteur qui est amené à choisir entre la réussite de sa carrière et sa relation avec sa fiancée. Megan Fox fait partie du casting, tout comme l'humoriste et compagnon de Kim Kardashian Pete Davidson.

Une histoire qui ne ressemble pas tant que ça à celle du chanteur, lui qui est visiblement très heureux aussi bien dans son travail, qu'en amour. En effet, Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont fiancés en janvier dernier à l'occasion d'un voyage à à Puerto Rico, dans les jardins du spa botanique de l'hôtel Ritz-Carlton Dorado Beach. Il ne reste plus qu'au deux tourtereaux de concrétiser leur deux ans de relation par une belle et joyeuse cérémonie de mariage !