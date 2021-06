Megan Fox : Seins nus sous son blazer, elle ose un look torride

Megan Fox est une des célébrités les plus sexy de la planète ! Elle consolide son statut à chacune de ses apparitions publiques. L'actrice s'y est à nouveau attelée en embrasant la toile, grâce à une tenue torride...

Elle n'est pas connue pour son style vestimentaire, mais régale des millions d'amoureux de mode ! Megan Fox les a encore gâtés il y a quelques jours, grâce à un look particulièrement osé. Surprise à l'issue d'une séance photo, la star de 35 ans et compagne du chanteur Machine Gun Kelly a paradé en pleine rue, entièrement habillée de la marque TRE by Natalie Ratabesi.

Sa tenue issue de la collection automne-hiver était composée d'un blazer noir, d'un débardeur filet révélant sa poitrine et d'un jean gris délavé. Des sandales Alexandre Birman complétaient son outfit du jour.