Kourtney Kardashian : Prête à sauter le pas du mariage avec Travis ?

La vie amoureuse des Kardashian fascine leurs millions de fans ! Ceux de Kourtney sont heureux qu'elle vive une relation passionnée avec Travis Barker. La star de télé-réalité et son chéri musicien l'ont officialisée en février, mais pensent déjà fiançailles et mariage !

Attentifs au divorce de Kim et Kanye, aux nouvelles rumeurs d'infidélité du compagnon de Khloé et au possible retour de flamme entre Kylie Jenner et Travis Scott, les admirateurs de la famille Kardashian suivent également l'évolution de la romance entre Kourtney et Travis Barker. Une romance partie pour durer selon le site Entertainment Tonight, qui révèle que les deux tourtereaux songent à passer à l'étape supérieure.

"Kourtney et Travis sont amoureux et parlent de leur futur et d'éventuelles fiançailles et d'un mariage. Kourtney n'a pas ressenti ça pour quelqu'un depuis longtemps et elle peut voir une vie avec Travis", explique l'informateur. Un projet un peu rapide ? "Bien que le couple ne soit pas ensemble depuis longtemps, ils se connaissent depuis des années et ont des liens forts, ajoute-t-il. La famille de Kourtney ne l'a pas vue aussi heureuse depuis longtemps et ils adorent Travis. Les enfants du couple s'entendent à merveille et ça a grandement facilité les choses."