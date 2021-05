Kylie Jenner et Travis Scott : complices et tactiles en boîte, le couple se reforme ?

"Ils doivent sûrement s'être remis ensemble !", "Ils sont sexy ensemble", "La manière dont ils se regardent", ont écrit les internautes en commentaire de vidéos les montrant proches l'un de l'autre. Ainsi, Kylie Jenner et Travis Scott alimentent les espoirs de nombreux admirateurs de leur couple. Un couple qui pourrait se reformer officiellement, selon une source du site E! News.

"Kylie et Travis sont toujours follement amoureux. Tu peux dire à chaque fois qu'ils sont ensemble qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. (...) Leurs visages s'illuminent lorsqu'ils sont ensemble et tous deux semblent très heureux, avait expliqué l'informateur au mois de février. Kylie et Travis passent beaucoup de temps avec Stormi en tant que famille et n'excluent pas de se remettre ensemble. Ils ne se mettent juste pas la pression sur leur relation pour le moment..." Des propos corroborés par les images des deux ex (ou plus, si affinités ?) à Miami.