Kylie Jenner et Travis Scott : Fête d'anniversaire grandiose pour les 3 ans de leur fille Stormi

"3 ans, ça se fête !", s'est certainement dit Kylie Jenner. La superstar a encore sorti le grand jeu pour l'anniversaire de sa fille Stormi. Entourée de sa famille, la petite princesse a notamment eu droit à un toboggan gonflable à son effigie, ainsi que plein d'autres gourmandises.

Stormi Webster (du nom de son papa, Jacques Webster, plus connu comme Travis Scott) a eu 3 ans ce lundi 1er février 2021. Elle les a fêtés le jour même, au cours d'une fête en pleine journée, organisée par ses parents et baptisée "Jamais 2 sans 3" ! La maman et le petit frère du rappeur étaient également présents. Ils apparaissent sur une des vidéos publiées par Kylie Jenner dans sa story dédiée à la birthday party de sa fille.

Sur ces vidéos, la bombe de 23 ans encore bronzée de ses vacances au Mexique a également montré les décorations de l'événement. La petite Stormi, craquante dans sa robe de princesse, a découvert un toboggan gonflable à son effigie, une pieuvre faite à partir de ballons de baudruche ainsi qu'une salle à manger de château toute rose. Les convives se sont régalés avec un food truck de la chaîne de fast-food Raising Cane's et le Stormi's Candy Shop, le corner de sucreries au nom de Stormi.