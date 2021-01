Kylie et Kendall Jenner : Les soeurs bombesques en vacances dans une villa hors de prix

Kylie et Kendall Jenner sont deux des femmes les plus sexy de la planète ! Elles consolident leur statut sur les réseaux sociaux, en publiant de torrides photos d'elles. Les deux soeurs en ont posté de nouvelles, des souvenirs de leurs vacances dans une villa hors de prix...

Kylie Jenner compte plus de 210 millions d'abonnés sur Instagram, et sa grande soeur Kendall près de 150 millions. Elles les gâtent en y publiant de nouvelles photos de vacances. Les deux bombes de 23 et 25 ans ont quitté Calabasas en Californie et posé leurs valises à Costa Careyes, au Mexique. Stormi, la fille de Kylie (et son ex-compagnon Travis Scott, bientôt 3 ans) n'a pas voyagé avec sa maman et sa tante. Anastasia Karanikolaou, dite @stassiebaby, en revanche, est bien du voyage.

Les trois femmes ont donc submergé Instagram de photos d'elles en bikini et de la villa qu'elles occupent. Kylie, Kendall et Anastasia ont posé leurs valises à l'Ocean Castle Sol, une résidence spacieuse dotée de 6 chambres, d'une piscine à débordement avec vue sur l'Atlantique et capable d'accueillir 12 locataires.

La maison coûte 6500 dollars (un peu plus de 5300 euros) par nuit.