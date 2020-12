Kylie Jenner et sa fille Stormi soutiennent Travis Scott, généreux pour Noël

Kylie Jenner et Travis Scott ont mis fin à leur relation en 2019, mais restent proches grâce à leur fille. Cette proximité a donné naissance à une insistante rumeur de réconciliation. Kylie a également fait l'objet de soupçons de flirt avec un ami de Travis, le rappeur Drake, ainsi qu'avec un ex-petit ami de son ex-meilleure amie Jordyn Woods, l'influenceur Fai Khadra.

Si ils se remettaient ensemble, Kylie et Travis formeraient un des couples les plus influents de la planète ! La bombe est la célébrité la plus riche de l'année 2020 selon Forbes, avec des revenus estimés à 590 millions de dollars et une fortune de 700 millions de dollars.

La créatrice de Kylie Cosmetics en a empoché 540 millions, avant impôts, suite à la vente de 51% des parts de sa marque de produits de beauté au groupe Coty.