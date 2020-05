Drake : Kylie Jenner est sa "maîtresse" ? Il s'explique après le leak d'un titre

Drake s'est expliqué après le leak d'une ancienne collaboration avec Future. Dans ce nouveau titre, accidentellement dévoilé mercredi soir, Future qualifie Kylie Jenner de "side piece" dans son couplet. Une expression américaine assez vulgaire qui signifie que Kylie n'est pas sa principale maîtresse, mais plutôt une demoiselle qu'il voit occasionnellement quand l'envie lui prend.

"Kylie Jenner, ça, c'est une 'side piece'. Ouais, j'ai 20 p*tain de Kylie", rappe Future dans le titre. Dans son couplet, Drake fait référence à cette punchline en évoquant la soeur de Kylie, Kendall Jenner. "Ouais j'ai 20 p*tain de Kendall. Des jeunes au corps fin comme dans Vogue. Ouais j'ai 20 p*tain de Gigi", dit Drake dans le morceau, évoquant également Gigi Hadid.

Le patron de OVO a dû s'excuser sur Instagram après une petite polémique sur les réseaux sociaux. "Une chanson que Mark a jouée la nuit dernière lors du live Night Owl n'aurait jamais dû être jouée. C'est une chanson qui a leaké il y a trois ans et qui avait été supprimée rapidement après. Il est juste allé trop loin dans le catalogue de mes feat avec Future. La dernière chose que je veux, c'est me réveiller et voir qu'on a manqué de respect à mes amis", a écrit Drake dans une story Instagram publiée le 21 mai 2020.

Des rumeurs d'une brève idylle entre Drake et Kylie Jenner avaient émergé en automne dernier, lorsqu'elle avait "rompu" avec Travis Scott. C'est d'ailleurs lui qui l'aurait présentée à Drake. Des sources rapportaient que les deux amis se voyaient "occasionnellement" et que cela n'avait "pas l'air sérieux".