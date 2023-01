Ivana Knoll : La bombe super sexy de la Coupe du monde avec une immense star du rap, sacrée soirée !

La Coupe du monde au Qatar aura été l'une des plus spectaculaires de ces dernières décennies et certains ont d'ailleurs très bien réussi à tirer leur épingle du jeu, à l'image d'Ivana Knoll, une ancienne candidate au titre de Miss Croatie 2016 devenue influenceuse sur les réseaux sociaux. Arrivée en très petites tenues lors des matchs de son équipe nationale, elle est rapidement devenue un véritable phénomène et en alors qu'elle comptait des milliers d'abonnés sur Instagram, elle en est désormais à 3,6 millions ! Une popularité qui grimpe en flèche et un nouveau train de vie pour la jeune femme de 26 ans, qui indique vivre entre la Croatie et Miami.

Elle se trouve d'ailleurs actuellement dans la ville floridienne, un endroit réputé pour sa vie nocturne et la présence de nombreuses stars, notamment d'artistes musicaux et Ivana Knoll a eu la chance d'en rencontrer un particulièrement célèbre. En effet, comme elle l'a montré dans une publication mise en lieu le 5 janvier, la belle brune a passé la soirée avec le rappeur Drake ! Un beau moment immortalisé par une photo du duo dans ce qui ressemble à un restaurant et on peut voir que l'artiste canadien de 36 ans a l'air particulièrement heureux de se trouver en compagnie du phénomène de la Coupe du monde, lui qui est avide de sport. L'influenceuse, qui a créé de véritables attroupements au Qatar, a simplement tagué le rappeur en commentaire, en y ajoutant un emoji flammes.