Coupe du monde 2022 : Qui est Ivana Knoll, la sulfureuse supportrice croate, "en colère" contre les autorités qataris

Si le spectacle est particulièrement réjouissant sur le terrain cette année au Qatar, il l'est également dans les tribunes. Si beaucoup pensaient que les stades sonneraient creux, force est de constater que les supporters ont fait le déplacement en direction de ce petit pays situé au Moyen-Orient. Si la France est bien représentée par ses supporters, son adversaire lors de la dernière finale en 2018, la Croatie, peut compter sur une supportrice de choix en la personne d'Ivana Knoll. La jeune femme a beaucoup fait parler d'elle pour ses tenues pour le moins osées et aux couleur de son pays.

La sublime brune de 26 ans a beaucoup fait parler d'elle pour son look très sexy, mais dans un pays comme le Qatar, les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles le souhaitent. La réglementation les oblige à couvrir leurs épaules et leur nuque ainsi qu'à porter des pantalons ou des jupes longues. Des règles qui n'ont pas vraiment plu à Ivana Knoll, qui a fait fi de ses restrictions vestimentaires. "Je pensais que si la Coupe du monde se déroulait au Qatar, il n'y aurait aucune restriction. Puis j'ai entendu parler des règles et j'ai été choquée (...) Je me suis dit : "Oh mon Dieu, je n'ai même pas les vêtements pour couvrir tout ça" (...) J'étais en colère car je ne suis pas musulmane", indique-t-elle dans des propos relayés par le Daily Mail.

Elle a déjà dépassé le million d'abonnés sur Instagram

Devenue un véritable phénomène en quelques semaines, Ivana Knoll est une influenceuse à plus de 1,2 millions d'abonnés sur Instagram. Elle est propriétaire d'une marque de maillots de bain aux couleurs de la Croatie dont elle fait la promotion pendant les matchs et on imagine qu'avec la publicité gratuite du moment, elle doit en vendre beaucoup ! "En Europe, nous respectons le hijab et le niqab, je pense qu'ils doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion", a-t-elle conclu son intervention concernant sa vision des choses.