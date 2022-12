Coupe du monde : Ivana Knöll, une sulfureuse supportrice qui fait tant parler au Qatar !

C'est l'une des attractions de cette Coupe du monde, sauf qu'elle ne se trouve pas sur la pelouse ! Depuis le début de la compétition, les supporters de chaque nation rivalisent de ferveur et d'intensité dans les tribunes des stades du Qatar, mais il y a une supportrice qui fait un peu plus parler d'elle que les autres. Ivana Knöll, jeune Instagrameuse de 26 ans, a vu sa côte de popularité grimper en flèche depuis le premier match de son équipe. Il faut dire qu'elle a quelques atouts à mettre en avant et elle l'a encore montré lundi 5 décembre, pour le match de son équipe, opposée au Japon pour un huitième de finale très disputé.

Comme à son habitude, Ivana Knöll portait une tenue aux couleurs de son équipe nationale, soit rouge et blanche à petits carreaux et elle n'est pas passée inaperçue. Toujours souriante, c'était l'attraction principale dans les tribunes et les supporters voulaient tous leur photo avec la belle croate (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Une présence qui a une nouvelle fois porté chance à son équipe nationale, puisque les coéquipiers de Luka Modric ont réussi à venir à bout de surprenants japonais, mais il leur a fallu aller jusqu'aux tirs au but. Il leur faudra certainement plus de chance au prochain match puisqu'ils seront opposés au Brésil de Neymar, grand favori de la compétition.

Prochain match à venir face au Brésil

Ils pourront certainement compter une fois de plus sur la présence d'Ivana Knöll, autorisée à se rendre dans les tribunes, même si ses tenues peuvent poser problème, dans un pays où la réglementation oblige les femmes à couvrir leurs épaules et leur nuque ainsi qu'à porter des pantalons ou des jupes longues. "Je pensais que si la Coupe du monde se déroulait au Qatar, il n'y aurait aucune restriction. Puis j'ai entendu parler des règles et j'ai été choquée (...) Je me suis dit : "Oh mon Dieu, je n'ai même pas les vêtements pour couvrir tout ça" (...) J'étais en colère car je ne suis pas musulmane", a-t-elle déclaré, dans des propos relayés par le Daily Mail.

Devenue en quelques jours une des sensations de cette Coupe du monde, Ivana Knöll va pouvoir continuer à divertir les supporters encore un match !