Euro 2021 - Luka Modrić : Qui est l'épouse du footballeur, Vanja Bosnić ?

À l'Euro 2020 (ou 2021 c'est selon), des milliards de fans de foot vibrent pour leurs équipes nationales ! La Croatie et son capitaine Luka Modrić entrent en lice ce dimanche 13 juin, face à l'Angleterre. Ils pourront compter sur le soutien de Vanja Bosnić, l'épouse de Luka, qui ne rate jamais un match...

Luka Modrić a côtoyé le monstre des pelouses Cristiano Ronaldo pendant six ans au Real Madrid, mais ne jouit pas de sa célébrité ! Le n°10 des Merengues (surnom des joueurs du Real, dont Zinédine Zidane était l'entraîneur) et de la sélection croate mène une vie beaucoup plus discrète que son confrère, aussi bien sur le terrain en privé. En privé justement, Luka est le mari comblé de la charmante Vanja Bosnić, avec qui il est en couple depuis 2006.

Luka et Vanja se sont d'abord rencontrés dans un cadre professionnel : Vanja était l'agent du footballeur, employé au sein de l'agence de management Mamic Sport Agency. À l'époque, Luka évoluait au Dynamo Zagreb, son club formateur. Vanja a oeuvré pour son transfert à Tottenham, en Angleterre, où Modrić a évolué entre 2008 et 2012. Elle l'a également suivi. Les ex-collaborateurs, devenus amoureux, se sont mariés le 12 mai 2010, une date que Luka commémore tous les ans sur les réseaux sociaux. Toujours en 2010, Luka Modrić et Vanka Bosnić ont accueilli leur premier enfant, un garçon prénommé Ivano (né le 6 juin 2010 et âgé de 11 ans).