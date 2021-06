Euro 2021 - Christian Eriksen : Malaise cardiaque en plein match, son épouse en larmes sur le terrain

À la 42e minute, lors d'une remise en jeu qu'un partenaire s'apprête à lui faire, Christian Eriksen s'écroule, les yeux révulsés. Le capitaine de la sélection danoise, Simon Kjaer, le remarque immédiatement et va alors très vite le retrouver, pratiquant des gestes qui lui sauveront la vie, notamment en lui évitant de s'étouffer avec sa langue. Une équipe médicale est immédiatement intervenue, sur appel de l'arbitre du match. L'équipe du Danemark a formé un cercle autour de son n°10, allongé au sol, et des urgentistes qui lui prodiguaient une réanimation cardiopulmonaire. Simon Kjaer, et le gardien Kasper Schmeichel ont également consolé l'épouse de Christian Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, descendue au bord de la pelouse et en larmes.

Eriksen a quitté le terrain sur une civière, masque à oxygène sur le visage, accompagné par ses collègues. Le match a été interrompu pendant près de deux heures et a repris à 20h30.

L'équipe du Danemark a donné des nouvelles de son meneur de jeu sur les réseaux sociaux. "Christian Eriksen est réveillé et son état reste stable. Il reste hospitalisé au Rigshospitalet pour des examens complémentaires", a-t-elle écrit avant le retour des joueurs sur le terrain pour la suite du match. Le Danemark a perdu 1-0, et Christian Eriksen a été nommé homme du match par les fans, à titre honorifique.

Christian Eriksen a 29 ans. Il est la star de la sélection danoise et évolue à l'Inter Milan, en Serie A (nom du championnat italien). Son épouse Sabrina et lui ont deux enfants, un garçon prénommé Alfred (4 ans) et un autre, dont ni le sexe ni le prénom sont connus.