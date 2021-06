Euro 2021 - Harry Kane : Son conte de fée avec sa femme Katie qui dure depuis l'enfance

Harry et Kate ont trois enfants, deux filles et un garçon prénommés Ivy, Vivienne et Louis (4 ans, bientôt 3 ans et 6 mois). Le petit dernier est né le 19 décembre 2020. Kate Kane a donné naissance à leur fils par hypnonaissance, une méthode de management de la douleur grâce aux techniques de relaxation, de respiration et de visualisation.

Aucun doute que Kate et ses trois bambins seront derrière Harry Kane et toute l'équipe d'Angleterre à l'Euro 2021. Demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, les Trois Lions (surnom de la sélection anglaise) espèrent aller au bout de la compétition, surtout que la finale se jouera à Wembley.

Après l'Euro, les Kane devront certainement déménager. Harry souhaite quitter son club formateur, Tottenham, dont il était le vice-capitaine et où il côtoyait les Français Hugo Lloris, Moussa Sissoko et Tanguy Ndombélé. Le meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League la saison passée devrait tout de même rester en Angleterre.